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محافظات

محافظ بورسعيد : الحكومة لا تنحاز لحزب أو مرشح في الانتخابات وتعمل لصالح الوطن

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:39 م
محافظ بورسعيد : نقف
محافظ بورسعيد : نقف على مسافات متساوية من جميع المرشحين
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كتب محمد الغزاوى
اكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاحد  خلال الاجتماع التنسيقى لاستعدادات المحافظة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ،  أن الحكومة المصرية و الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تقف على مسافات متساوية وعلى الحياد من جميع المرشحين لمجلس الشيوخ ، قائلا " أن الحكومة المصرية لا تنحاز لحزب معين أو مرشح معين  ونعمل لمصلحة الوطن والشعب المصرى فى المقام الأول. 

"واستطرد قائلا " مهمتنا التنفيذية هى توفير المناخ المناسب والراحة الكاملة للمشاركين فى الانتخابات  سواء الناخبين أو القائمين عليها من المستشارين والمشرفين وغيرهم .

 واكد على انه سيتم  تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن تحقيق السلامة والأمان و حسن سير وانتظام العملية الانتخابية 


وطالب المحافظ المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري
محافظ بورسعيد : الحكومة لا تنحاز لحزب أو مرشح في الانتخابات وتعمل لصالح الوطن
محافظ بورسعيد : الحكومة لا تنحاز لحزب أو مرشح في الانتخابات وتعمل لصالح الوطن
محافظ بورسعيد : الحكومة لا تنحاز لحزب أو مرشح في الانتخابات وتعمل لصالح الوطن
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