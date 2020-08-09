محافظ بورسعيد : الحكومة لا تنحاز لحزب أو مرشح في الانتخابات وتعمل لصالح الوطن

اكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاحد خلال الاجتماع التنسيقى لاستعدادات المحافظة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، أن الحكومة المصرية و الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تقف على مسافات متساوية وعلى الحياد من جميع المرشحين لمجلس الشيوخ ، قائلا " أن الحكومة المصرية لا تنحاز لحزب معين أو مرشح معين ونعمل لمصلحة الوطن والشعب المصرى فى المقام الأول.





"واستطرد قائلا " مهمتنا التنفيذية هى توفير المناخ المناسب والراحة الكاملة للمشاركين فى الانتخابات سواء الناخبين أو القائمين عليها من المستشارين والمشرفين وغيرهم .





واكد على انه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن تحقيق السلامة والأمان و حسن سير وانتظام العملية الانتخابية







