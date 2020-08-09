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تعليم

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية العامة ويمنحهم مكافآت مالية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:30 م
اثناء التكريم
اثناء التكريم
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منصور ابوالعلمين
كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، اليوم الأحد، أوائل الطلاب بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 بالشعب المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد الزملوط، منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية قيمة على غرار الأعوام السابقة، وذلك بواقع مبلغ 40 ألف جنية للأول علمي علوم و30 ألف جنيه للأول علمي رياضة و10 آلاف جنيه للأول أدبي، بالإضافة إلى منح باقي الأوائل مبالغ مالية حسب ترتبيهم.
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وفي لفتة إنسانية قرر المحافظ منح رحلة عمرة لوالدة إحدى الطالبات الأوائل على نفقة المحافظة، وذلك تلبية لأمنيتها وعرفانا بالجميل على جهودها ومشاركتها في التفوق.
كما كرم المحافظ، صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومديري المدارس الثانوية التي تفوق طلابها وكانوا من الأوائل على مستوى المحافظة، وذلك تقديرا لمجهوداتهم المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.
وأضاف الزملوط، أن الهدف من التكريم هو تحفيز الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق طوال فترة دراستهم القادمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق المستمر مع الجامعات المصرية الخاصة والأجنبية لتوفير منح مجانية للطلاب الأوائل على غرار الأعوام السابقة وذلك لتخفيف العبء عليهم وعلى ذويهم، لاستكمال تفوقهم الدراسي والعلمي الذي سيعود بالنفع لرفعة وطننا الغالي مصر.

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