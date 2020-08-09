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أخبار العالم

لبنان.. تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط البرلمان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "إم.تي.في" اللبنانية، في نبأ عاجل لها، بتجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مجلس النواب بالعاصمة بيروت. 

يأتي ذلك وسط سخط شعبي عارم على خليفة انفجار مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف. 

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقًا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.

و استقال وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، بعد ساعات قليلة من تقديم وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من منصبها، بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن "التغيير الذي تطمح إليه الحكومة بعيد المنال". 

وقالت عبد الصمد في مؤتمر صحفي مقتضب الأحد: "أتقدم باستقالتي من الحكومة، متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن، وسلوك طريق الوحدة والاستقلال والازدهار".

وأضافت أن استقالتها التي قدمتها إلى دياب جاءت "بعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أروحا الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير".
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