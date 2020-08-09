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أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب يقر بالدعوات المشروعة للمتظاهرين السلميين في لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن البيت الأبيض، في بيان عاجل له منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر بالدعوات المشروعة للمتظاهريين السلميين في لبنان، والمطالبين بمحاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت.

وقال البيان: "الرئيس الأمريكي يدعو السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق شفاف في انفجار المرفأ".

ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، فيما ويتوقع اقتصاديون أن تبتلع آثار الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وشهد الأسبوع الماضي تعاطفا جارفا مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعما إنسانيا فوريا شمل إمدادات طبية، لكن لم تصدر إلى الآن تعهدات بتقديم مساعدات مالية.

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقًا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات
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