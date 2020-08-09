القوات المسلحة تفتتح فندق رويال جويل الرمل بعد أعمال تطويره

افتتحت القوات المسلحة فندق "رويال جويل الرمل" بالإسكندرية لضباط القوات المسلحة بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته، حيث يعد فندق الرمل لضباط القوات المسلحة من أعرق الأماكن الخدمية فى مدينة الاسكندرية.





وروعى فى تطوير الفندق إقامة العديد من المنشأت الترفيهية والخدمية وفقًا لأعلي مستويات الإنشاء والتجهيز، ليتواكب مع أحدث النظم الفندقية والسياحية بما يسهم فى تقديم أرقى الخدمات الإجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية لأبناء القوات المسلحة وعائلاتهم والمدنيين على حد سواء.





يأتي ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمنظومة المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة وتزامنًا مع إحتفالات القوات المسلحة بمرور 68 عام على ثورة 23 يوليو 1952.





حضر مراسم الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة.