المتظاهرون يطالبون بإسقاط النظام.. تزايد أعداد المحتجين واشتباكات في محيط البرلمان

أفادت وسائل إعلان لبنانية، بتزايد أعداد المتظاهرين في محيط البرلمان اللبناني في العاصمة بيروت.





وذكرت قناة "العربية" أن المتظاهرين وسط بيروت يطالبون بإسقاط النظام السياسي اللبناني.





وبدأت قوات الشرطة اللبنانية، إلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يرشقون القوات الأمنية بالحجارة في محيط مجلس النواب.





كان ذلك وسط سخط شعبي واسع واتهامات عديدة للحكومة برئاسة حسان دياب، بالتقصير في محاسبة المتورطين في الانفجار الذي شهدته العاصمة الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.





ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، فيما ويتوقع اقتصاديون أن تبتلع آثار الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.



