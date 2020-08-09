مقابل 11.7 مليون دولار ..كوستاس تسيمكاس زميل كوكا يخضع للفحص الطبي فى ليفربول

حسم نادي ليفربول الإنجليزي أولى صفقاته للموسم الجديد 2020-2021، حسب تقارير صحفية بريطانية.





وأكدت صحيفة تايمز البريطانية، أن اليوناني كوستاس تسيمكاس الظهير الأيسر لنادي أولمبياكوس، يخضع حاليا للفحص الطبي، تمهيدًا للانضمام لليفربول.





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بـ انتقال تسيمكاس لصفوف ليفربول، مقابل 11.7 مليون جنيه إسترليني، ليكون أولى صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي.





ويلعب تسيمكاس في مركز الظهير الأيسر، لذا فهو سيكون بديلًا للاسكتلندي أندي روبرتسون.





وجاور تسيمكاس، المحترف المصري أحمد حسن كوكا في الأشهر الأخيرة، وتوج معه بلقب الدوري اليوناني.