لطلاب الثانوية العامة.. جامعة عين شمس تطرح برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة

وأعلن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن طرح الجامعة (2) برنامج جديد بنظام الساعات المعتمدة أحدهما برنامج " الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية " بكلية الألسن ، والثاني برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية بكلية العلوم.

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الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق فقا لمجموع الكلية المعلن على موقع التنسيق أو وفقا للحد الأدنى لقطاع الكلية على مستوى الجامعات الحكومية المصرية. وأضاف الدكتور عبد الفتاح أن تلك البرامج تقبل طلابوالشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق فقا لمجموع الكلية المعلن على موقع التنسيق أو وفقا للحد الأدنى لقطاع الكلية على مستوى الجامعات الحكومية المصرية.



