لجنة عليا لفحص الشحنات الخطرة بالمطارات المصرية ونقلها خارج نطاق التواجد السكاني

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قرارًا بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات تضم كافة الجهات المعنية و المختصة برئاسه اللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزاره الطيران المدني لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فورًا أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق المواني الجوية والتواجد السكاني.

اقرأ أيضا | الرئيس السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ علي سلامة وآمان جميع العاملين و المترددين علي المنشآت الحيوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات المصرية.

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وأكد وزير الطيران على أن هذه اللجنه سوف تقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقًا لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى ICAO وذلك للتصدى لأى مخاطر قبل حدوثها بالإضافة إلى حماية جميع العملاء و العاملين بقطاع الطيران المدنى.