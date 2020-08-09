الجيش اللبناني يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمتظاهرين

أصدر الجيش اللبناني بيانا مقتضبا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع تصاعد وتيرة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن.









وقالت قيادة الجيش اللبناني" نحذر بعض المتظاهرين الذين تجاوزوا الأطر السلمية للتظاهرات وعمدوا إلى القيام بأعمال شغب وتكسير وحرق وتعد على الممتلكات العامة والخاصة".









كما أكدت قيادة الجيش اللبناني أنها ستتعامل مع هؤلاء بالطرق المناسبة، كما تجدد دعوتها للعودة إلى سلمية التظاهر.









وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في شوارع العاصمة بيروت، بعد اقتحام مبانٍ وزارية منها وزارة الأشغال والمهجرين.









ومنذ قليل، أصدرت الشرطة اللبنانية بيانا طالبت فيه المتظاهرين السلميين بمغادرة أماكن الاشتباكات، قائلة: "مع ازدياد اعمال الشغب وارتفاع وتيرة الاعتداءات المتكرّرة على عناصرنا نطلب من المتظاهرين السلميين حفاظًا على سلامتهم الخروج فورًا من الاماكن التي تحصل فيها الاعتداءات ولن نقبل بالتعرّض لعناصرنا".









كما اندلعت عدة حرائق صغيرة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، إثر تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد فترة هدوء نسبي.









وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن متظاهرين اقتحموا مبنيي وزارتي الإشغال والمهجرين في ستاركو بالعاصمة اللبنانية بيروت.



