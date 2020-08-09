بعد كارثة بيروت.. العراق ينقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد

أعلنت السلطات العراقية، اليوم إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي، تحسبًا لوقوع أي كارثة على غرار الانفجار الذي شهده مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، والذي أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.





وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "عملية الإخلاء جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا في كافة المنافذ الحدودية واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية".





وأضاف البيان أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي فتح مركز العمليات الوطني للإيعاز إلى مفرزة مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لتوفير الكوادر والآليات اللازمة لنقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي".



