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أصل الحكاية

مواصفات سيارة الملكة رانيا الأقرب إلى قلبها

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:20 م
مواصفات سيارة الملكة
مواصفات سيارة الملكة رانيا والأقرب إلى قلبها
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منة الله عبد الحميد
تمتاز الملكة رانيا بجمالها الملفت للأنظار، واناقتها المميزة للغاية وعنايتها في اختيار أزيائها وفساتينها وإطلالتها المختلفة، التي تعبر دائمًا عن شخصيتها البسيطة التي حظيت من خلالها على العديد من الاهتمامات حتى أصبحت من أجمل سيدات العالم

تعرف على السيارة التي تقودها الملكة رانيا العبدالله
فرضت الملكة رانيا نفسها في العديد من المناسبات سواء كانت إطلالات أو سيارات أو اهتماماتها بمجالات حقوق الطفل. 

من أشهر سيارات الملكة رانيا هي «تسلا» موديل اكس الكهربائية بالكامل، تتوفر سيارة تسلا موديل اكس بعدة نسخ هي تسلا موديل X 75D، وتسلا موديل X 90D وتسلا موديل X 100D وتسلا موديل X P100D. مواصفات تسلا موديل X P100D . 
الملكة رانيا

تمتلك سيارة تسلا 5 بطاريات ليثيوم ايون قدرتها 100 كيلو واط توجه طاقتها إلى محركين كهربائيين؛ محرك امامي يوفر طاقة للمحور الأمامي بقوة تقدر بـ 259 حصان، ومحرك خلفي يوفر طاقة للمحور الخلفي بقوة تقدر بـ 503 حصان، لتقدر قوة هذه السيارة باستخدام المحركين معًا 762 حصان و1072 نيوتن متر. 
الملكة رانيا الملكة رانيا تمتلك مجموعة من السيارات العملية والفخمة، ولكن سيارة تيسلا موديل إكس من أبرز سيارتها وأقربها إلى قلبها.

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