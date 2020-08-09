مواصفات سيارة الملكة رانيا الأقرب إلى قلبها





فرضت الملكة رانيا نفسها في العديد من المناسبات سواء كانت إطلالات أو سيارات أو اهتماماتها بمجالات حقوق الطفل.





من أشهر سيارات الملكة رانيا هي «تسلا» موديل اكس الكهربائية بالكامل، تتوفر سيارة تسلا موديل اكس بعدة نسخ هي تسلا موديل X 75D، وتسلا موديل X 90D وتسلا موديل X 100D وتسلا موديل X P100D. مواصفات تسلا موديل X P100D .





تمتلك سيارة تسلا 5 بطاريات ليثيوم ايون قدرتها 100 كيلو واط توجه طاقتها إلى محركين كهربائيين؛ محرك امامي يوفر طاقة للمحور الأمامي بقوة تقدر بـ 259 حصان، ومحرك خلفي يوفر طاقة للمحور الخلفي بقوة تقدر بـ 503 حصان، لتقدر قوة هذه السيارة باستخدام المحركين معًا 762 حصان و1072 نيوتن متر.

الملكة رانيا الملكة رانيا تمتلك مجموعة من السيارات العملية والفخمة، ولكن سيارة تيسلا موديل إكس من أبرز سيارتها وأقربها إلى قلبها.



