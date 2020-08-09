بعد إصابة لاعبي المصري بكورونا.. برلماني: وزير الشباب وعد بحل أزمة مباراة حرس الحدود

أكد الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه تم التواصل مع الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، ووعد بحل أزمة مباراة الغد بين المصري وحرس الحدود، بعد إصابة لاعبو الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.

وقال نائب مستقبل وطن، إن قرار اللجنة المؤقته التي تدير إتحاد الكرة والخاص بلعب النادي المصري مباراته غدا مع حرس الحدود رغم إصابة 16 لاعب من الفريق والمدير الفني للنادي المصري ومدير النشاط الرياضي بفيروس كورونا ودخول الفريق بالكامل عزل في بورسعيد، قرار غريب وغير مدروس.

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