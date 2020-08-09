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محافظات

بعد إصابة لاعبي المصري بكورونا.. برلماني: وزير الشباب وعد بحل أزمة مباراة حرس الحدود

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:42 م
الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين
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كتب محمد الغزاوى

أكد الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه تم التواصل مع الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، ووعد بحل أزمة مباراة الغد بين المصري وحرس الحدود، بعد إصابة لاعبو الفريق  البورسعيدي بفيروس كورونا.

وقال نائب مستقبل وطن، إن قرار اللجنة المؤقته التي تدير إتحاد الكرة والخاص بلعب النادي المصري مباراته غدا مع حرس الحدود رغم إصابة 16 لاعب من الفريق والمدير الفني للنادي المصري ومدير النشاط الرياضي بفيروس كورونا ودخول الفريق بالكامل عزل في بورسعيد، قرار غريب وغير مدروس. 

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وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه تم الاتصال هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي للتدخل في الأزمه التي تحاول اللجنة افتعالها، 


ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أنه سيقوم بالإجتماع اليوم مع اللجنة المؤقتة ووعد بحل المشكلة.

وأشاد الدكتور محمود حسين، نائب مستقبل وطن، بقرار مجلس إدارة النادي المصري بعدم اللعب غدا مباراة حرس الحدود حرصًا علي سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لكلا الفريقين.

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