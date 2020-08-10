الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تسجيل 54 ألف و590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى جانب تسجيل 1046 حالة وفاة بسبب الفيروس.





وقالت السلطات الأمريكية إن البلاد سجلت حتى الأن 4 ملايين و974 ألفا و959 إصابة إلى جانب 161 ألفا و284 حالة وفاة.





وكشف باحثون من جامعة مانشستر أن الأشخاص الذين يزيد طولهم عن متر و85 سم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا بمقدار الضعف.





وكشفت النتائج أن انتقال فيروس كورونا Covid-19 عن طريق الهواء للأشخاص الطويلة، مشيرة إلى أن الأشخاص الأطول عرضة لخطر الإصابة، وهو أمر لن يكون كذلك إذا انتشر الفيروس عبر الرذاذ.





وأكدت الدراسة حسب موقع mirror أن الهواء يمكن أن ينتقل إلى أعلى للوصول إلى الأشخاص طوال القامة.





وقال البروفيسور إيفان كونتوبانتيلس، الذي عمل في الدراسة: "تشير نتائج هذا المسح من حيث الارتباط بين الارتفاع والتشخيص إلى أن انتقال العدوى بالقطيرات إلى الأسفل، لكن الهواء يرتفع لأعلى للطوال.