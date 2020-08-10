الأوقاف: الدور الاجتماعي والتنموي للوزارة لم ولن يتوقف

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن الوزارة تقوم بدور اجتماعي وتنموي كبير وبالغ الأهمية ولم يقتصر دورها على الجانب الدعوي فقط، وأنه بفضل الله تعالى أنجزت وزارة الأوقاف المصرية أطلس الوقف في سنتين، وهو أكبر أطلس وقفي في العالم، يحتوي على بيانات الوقف وملف أرشيفي، وقد خرج في ٩٢ مجلدًا.





وقال وزير الأوقاف خلال رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بالقاهرة قسم التاريخ والحضارة جامعة الأزهر بعنوان : "الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية" في الفترة من ( 1372 هـ : 1392هـ = 1952م : 1971م ) ، للباحث محمد محمود حامد سالم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن الرسالة تتعلق بجانب من جوانب الأوقاف مما يجعل لها واقعًا خاصًا في النفس، موضحًا أنه قلّما نجد خطأ واحدًا للسابقين من المحققين، وهذا دليل على إتقانهم للعمل وحرصهم على العلم، ولكن مما عمت به البلوى الخطأ واللحن، كما أنه لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلا بالبراعة في اللغة العربية وعلومها، كما أشاد بكلية اللغة العربية وقسم التاريخ والحضارة، مؤكدا أنها كلية عريقة شامخة علمًا وتاريخًا.

وفي سياق متصل، أشاد عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزير الثقافة الأسبق بجهود وزير الأوقاف في الحفاظ على الهوية الوسطية، لافتا إلى أنه قد تولى مهام الوزارة في وقت صعب من تاريخ مصر بعد ٣٠ /٦ / ٢٠١٣ م ، وأعاد للدعوة والدعاة مكانتهما، كما أنه حافظ على أموال الأوقاف وجعلها تنتهج نهجًا تنمويًّا واجتماعيًّا كبيرًا، وجمع أطلس الأوقاف في ٩٢ مجلدًا وهو مالم يحدث من قبل.





وخلال المناقشة، أشاد الدكتور مصطفى محمد محمد رمضان أستاذ التاريخ المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة بأطلس وزارة الأوقاف، لافتا إلى أنه عمل طيب، وفيه محافظة على أموال الوقف، وهذا عمل لا نظير له ولا مثيل، وأنه جهد مشكور لوزارة الأوقاف.





الجدير بالذكر أن وزير الأوقاف كان قد ناقش اليوم الأحد رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بالقاهرة قسم التاريخ والحضارة جامعة الأزهر بعنوان : "الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية" في الفترة من ( 1372 هـ : 1392هـ = 1952م : 1971م )، للباحث محمد محمود حامد سالم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وشارك في المناقشة :عبدالواحد النبوي عبدالواحد أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بالقاهرة ووزير الثقافة الأسبق ورئيس دار الوثائق القومية سابقًا (مناقشًا داخليا)، والدكتور مصطفى محمد محمد رمضان أستاذ التاريخ المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة ( مشرفًا أساسيًا)، والدكتور عبدالجواد صابر إسماعيل رمضان أستاذ التاريخ المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة ( مشرفًا مشاركًا)، والدكتور عبده إبراهيم حسن عميد الكلية، والدكتور صلاح عاشور وكيل الكلية، والدكتورعبدالمقصود باشا أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بالكلية سابقًا، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وعدد من الباحثين وطلاب الجامعة.





وفي ختام المناقشة قرّرت اللجنة بالإجماع منح الباحث درجة التخصص الماجستير بتقدير(ممتاز).