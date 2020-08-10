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تعليم

جامعة حلوان تطلق مبادرة حول التعدي على حقوق الملكية الفكرية في مصر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:50 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يطلق المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور ياسر جادالله عميد المعهد، مبادرة علمية بعنوان "مين بيعتدي على حقوق الملكية الفكرية"،للكشف عن حجم التعديات علي حقوق الملكية الفكرية في الدولة المصرية، ويقصد بالاعتداء هنا من يسرق فكرة أو اختراع أو منتج أو طريقة انتاج أو تصميم صناعي أو علامة تجارية أو حق مؤلف أو حق مترجم أو حق ملحن أو حق مغني أو حق أداء مدرس بالجامعة أو بالمدرسة أو حق منتج فيلم أو مسلسل أو أى حق من حقوق الملكية الفكرية التى تنتج عن عصارة الذهن والعقل البشري. 

ودعا المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة الجميع إلى المشاركة في المبادرة من خلال استيفاء النموذج المرفق وايضاح اي اعتداء على الملكية الفكرية قد تعرض له المشارك مثل سرقة اختراع أو بحث أو دراسة أو كتاب أو أي ترجمات أو رسالة ماجستير أو رسالة دكتواره أو قصة أو شعر أو نثر أو لحن أو أغنية أو علامة تجارية أو علامة خدمية أو فيلم أو مسلسل أو تصميم صناعي أو رسمة أو توزيع موسيقي أو نوتة موسيقية أو محاضرة أو خطبة أو ورشة عمل أو فكرة دواء أو طريقة صنع دواء أو تصميم لمبني معماري أو زخارف أو صورة أو تمثال منحوت أو تقليد أى أثر من أثار مصر الفرعونية فى أى مكان فى العالم أو صنف نباتي جديد أو أى ما يشابه ما تم ذكره.

حيث أن المشاركة تحدد أى المجالات التى تتعرض أكثر إلى الاعتداء أو سرقة الأفكار الجديدة أو حقوق الملكية الفكرية، ولاشك أن ذلك سيساعد على تحديد أولويات استراتيجية الملكية الفكرية بمصر وبما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومي من خلال انعكاسه على خطة التنمية المستدامة فى مصر 2030‪

وسيتم إعلان نتائج المشاركة في المبادرة فى ورشة عمل تعقد أون لاين يدعي اليها كل من شارك (من يرغب وسجل اسمه) فى المبادرة وجميع المختصين بالملكية الفكرية فى مصر والعالم العربي، وسوف يمنح جميع من شارك شهادة شكر وتقدير من إدارة المعهد القومي للملكية الفكرية موثقة.

وعلى الراغبين في المشاركة ملئ الاستمارة التالية:

ويمكن لمن لديهم أى استفسار حول المبادرة إرساله على الايميل التالي: [email protected]
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