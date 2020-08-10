رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

أعلن وكيل سيارات رينو في مصر عن عروض جديدة في مصر عند شرائك من الوكيل مباشرة او من احد الموزعين المعتمدين من الوكيل شروط استلام الدواسات وشنطة الإسعافات الأولية عند شراء أي سيارة من رينو إبتدائًا من 11 يوليو 2020 وحتى حتى 31 أغسطس 2020.









واعلنت رينو بعض الشروط للاستفادة من عروضها في مصر :









- العرض ساري على جميع عملاء الشركة الذين قاموا بشراء السيارة من رينو مصر والموزعين المعتمدين والتجار في الجمهورية









- العرض لمن اشتري السيارات وفق الشرط السابق من 11 يوليو الي 31 أغسطس









يجب على العميل تقديم أوراق عديدة للحصول على العرض من الوكيل او الموزعين المعتمدين لدي الشركة و هي فاتورة الشراء من المعرض و اذن الاستلام و صورة من خطاب المرور و نسخة سارية من البطاقة الشخصية .







