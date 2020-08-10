AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:13 ص
رينو تعلن عروض جديدة
رينو تعلن عروض جديدة علي سياراتها في مصر
Advertisements
احمد عبد القوي - اشرف عطية
أعلن وكيل سيارات رينو في مصر عن عروض جديدة في مصر عند شرائك من الوكيل مباشرة او من احد الموزعين المعتمدين من الوكيل  شروط استلام الدواسات وشنطة الإسعافات الأولية عند شراء أي سيارة من رينو إبتدائًا من 11 يوليو 2020  وحتى حتى 31 أغسطس 2020. 


واعلنت رينو بعض الشروط للاستفادة من عروضها في مصر : 


- العرض ساري على جميع عملاء الشركة الذين قاموا بشراء السيارة من رينو مصر والموزعين المعتمدين والتجار في الجمهورية


- العرض لمن اشتري السيارات وفق الشرط السابق من 11 يوليو الي 31 أغسطس


يجب على العميل تقديم أوراق عديدة للحصول على العرض من الوكيل او الموزعين المعتمدين لدي الشركة و هي فاتورة الشراء من المعرض و اذن الاستلام و صورة من خطاب المرور و نسخة سارية من البطاقة الشخصية .


 
واعلنت الشركة أن الفروع المعتمدة من رينو EIM لتسليم هدية عرض الصيف تشمل فرع القاهرة العبور و فرع الجيزة أبو رواش و فرع الاسكندرية سان ستيفانو وقالت الشركة أن آخر يوم لتسليم الأوراق الرسمية سيكون في يوم 31 أغسطس الجاري. 
رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور
رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور
رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور
رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينو renault تفعل خدمة تجارب القيادة في المنزل

عروض جديدة للتقسيط بدون فائدة على أودي A6 في مصر

شيفروليه وأوبل تطرح عروضا و خصومات جديدة في مصر

المصرية العالمية للسيارات تفتتح فرعا جديدا لـ رينو بالساحل

شانجي تعلن تخفيض جديد على سيارة change m50

ميتسوبيشي mitsubishi تطرح عرضا جديدا على سيارتها في مصر

ترشيحاتنا

بلطجة جديدة| تركيا ترسل سفينة للتنقيب في شرق المتوسط

كيف تسدد فاتورة التليفون الأرضى بطرق مختلفة.. خدمات

انخفاض.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم

56 % من قراء صدى البلد يوافقون على مشروع قانون بتخفيض القيمة الإيجارية إلى 300 جنيه

وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد مذيعة ماسبيرو بأزمة قلبية

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور