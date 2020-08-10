مطور برمجيات التخطيط: نفذنا تطبيق " الوزيرة تجيب" خلال 6 أشهر فقط ..فيديو

قال محمد نصر، مطور البرمجيات، إن "الوزيرة تُجيب" تطبيق جديد للتواصل بين وزارة التخطيط والمواطنين"، لافتًا إلى أنه تم العمل على تنفيذ التطبيق منذ عدة أشهر لخلق التواصل بين الوزيرة والمواطنين، لافتًا إلى أنه تم العمل على التطبيق منذ 6 أشهر وبدء العمل به وتفعيله منذ 10 أيام فقط.





وأضاف محمد نصر، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع عبر فضائية " ten"، أن المجموعة التى عملت على تدشين التطبيق عملت فى شكل جماعى، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تبسيط الواجهة والتطبيق لتسهيل التعامل مع التطبيق من خلال المواطن البسيط.





وتابع ان التطبيق سهل على المواطن وغير معقد نهائيًا، منوهًا أن التطبيق من الممكن تصفحه وتفصح الاجابات الموجودة بالفعل دون انشاء حساب على التطبيق، ومن الممكن تسجيل الدخول عبر تطبيق جوجل.





واوضح أن التطبيق جديد والأسئلة التى جاءت من قبل المواطنين كلها حول اهداف الوزارة وخطة التنمية 2030، وغيرها، مؤكدًا أن الوزيرة تضع الاطار العام للاجابة عن الاسئلة والكل يرد فى تخصصه، منوهًا أن التطبيق يجيب عن اسئلة المواطنين عن الوزارة ودورها وأهدافها .



