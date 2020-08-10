AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مطور برمجيات التخطيط: نفذنا تطبيق " الوزيرة تجيب" خلال 6 أشهر فقط ..فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال محمد نصر، مطور البرمجيات، إن "الوزيرة تُجيب" تطبيق جديد للتواصل بين وزارة التخطيط والمواطنين"، لافتًا إلى أنه تم العمل على تنفيذ التطبيق منذ عدة أشهر لخلق التواصل بين الوزيرة والمواطنين، لافتًا إلى أنه تم العمل على التطبيق منذ 6 أشهر وبدء العمل به وتفعيله منذ 10 أيام فقط.

وأضاف محمد نصر، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع عبر فضائية " ten"، أن المجموعة التى عملت على تدشين التطبيق عملت فى شكل جماعى، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تبسيط الواجهة والتطبيق لتسهيل التعامل مع التطبيق من خلال المواطن البسيط.

وتابع ان التطبيق سهل على المواطن وغير معقد نهائيًا، منوهًا أن التطبيق من الممكن تصفحه وتفصح الاجابات الموجودة بالفعل دون انشاء حساب على التطبيق، ومن الممكن تسجيل الدخول عبر تطبيق جوجل.

واوضح أن التطبيق جديد والأسئلة التى جاءت من قبل المواطنين كلها حول اهداف الوزارة وخطة التنمية 2030، وغيرها، مؤكدًا أن الوزيرة تضع الاطار العام للاجابة عن الاسئلة والكل يرد فى تخصصه، منوهًا أن التطبيق يجيب عن اسئلة المواطنين عن الوزارة ودورها وأهدافها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل تطبيقات مجانية على Google Play لهواتف الآندرويد.. فيديو

بخطوات سهلة .. كيف تستمتع بجميع التطبيقات على هاتفي هواوي Y8p وY6p بواسطة HUAWEI App Gallery

أخيرا جوجل تقدم الحل .. وداعًا لرسالة الفيروسات على جهازك

يدعم مبدأ الشفافية.. وزارة التخطيط تطلق تطبيق الوزيرة تجيب

الاستثمار الخيري للتعليم والقومي للأجور.. أبرز الأسئلة المطروحة بتطبيق الوزيرة تُجيب

التخطيط: تطبيق "الوزيرة تجيب" يوفر قناة تواصل مع المواطنين "فيديو"

ترشيحاتنا

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه.. الإسكان تطرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل

كاملة التشطيب.. تفاصيل طرح الإسكان وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات 120 مترا في 16 أغسطس

56 % من قراء صدى البلد يوافقون على مشروع قانون بتخفيض القيمة الإيجارية إلى 300 جنيه

بعد وفاته.. الجمهور يبحث عن إبراهيم الشرقاوي

72 ساعة بحث.. القصة كاملة لسرقة منزل محمود الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور