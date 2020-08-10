استقالة وزيرة العدل اللبنانية ماري نجم

أفادت وسائل إعلام لبنانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، باستقالة وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم من منصبها.





ووفقًا لقناة "LBCI"، فأن وزيرة العدل ماري كلود نجم قدّمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.





وكان عدد من الوزراء اللبنانيين أصروا على تقديم استقالاتهم من حكومة حسان دياب وسط محاولات من أطراف سياسية لاقناعهم بالعدول عن القرار.





وعقد رئيس الحكومة، حسان دياب، أمس الأحد، اجتماعا وزاريا طارئا للبحث في موضوع الاستقالات، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الهائل.





يأتي ذلك، بعدما توجه عدد من الوزراء إلى السراي الحكومي لتقديم استقالاتهم، بعد أيام من وقوع انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل نحو 160 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف أخرين.





وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت بوجود مشاورات بين رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وعدد من الوزراء حول إمكانية تقديم استقالة جماعية بعدما تم إقناع وزير الاقتصاد راؤول نعمة بعدم تقديم استقالته.



