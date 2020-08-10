الحكومة الأمريكية تغرم شركة 80 مليون دولار لتسريب بيانات عملائها الشخصية

قامت وزارة التجارة الأمريكية بتوقيع غرامة بقيمة 80 مليون دولار على شركة Capital One الأمريكية، وذلك بسبب تسريب بيانات عملائها في اختراق أمنى، وقع في العام الماضى 2019.





وبحسب وول ستريت جورنال فإن وزارة التجارة الأمريكية قد قررت توقيع هذه الغرامة الكبيرة على شركة Capital One المسئولين التنفيذيين في الشركة قد فشلوا في اتخاذ قرارات فعالة من شأنها حماية البيانات الشخصية للعملاء.









ووقع الاختراق في في العالم الماضى، ما بين شهرى مارس وأبريل، ولم تكن الشركة على علم باختراق بيانات عملائها الشخصية إلا عندما نبه أحد المستخدمين الشركة إلى أن بيانات عملاء الشركة منشورة على أحد الصفحات على الإنترنت.





وجاءت العقوبة بناء على عدم وجود تقييم جيد من الشركة بشأن المخاطر التى كان من الممكن أن تتعرض لها، كما أنه لم تكن هناك اجراءات كافية ولا أى وسائل فعالة وحيوية لحماية البيانات الشخصية للعملاء.





وفي سياق آخر، قامت مجموعة من الهاكز بنشر وتسريب بتسريب 50.2 جيجا بايت من المعلومات والبيانات الداخلية لشركة LG إل جى وكذلك 25.8 من بيانات شركة Xerox الأمريكية، وذلك بعد عدة محاولات فاشلة للابتزاز.







