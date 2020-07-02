اكتشاف أخطر عملية تسريب بيانات في فيسبوك بعد كامبريدج أناليتيكا.. والشركة تعترف

أعترفت شركة فيسبوك Facebook ، أمس الأربعاء، بأن ثغرة في نظامها الأمني شاركت بيانات مستخدميها مع الآلاف المطورين حتي بعد إنتهاء صلاحية الوصول، وقالت الشبكة الاجتماعية إنها أصلحت المشكلة، لكن الخطأ سمح لما يقدر بـ 5000 مطور بمواصلة تلقي بيانات المستخدمين لفترة أطول من المتوقع.





Cambridge Analytica ، أضافت شركة عملاق التواصل الاجتماعي سياسات جديدة تمنع المطورين من الوصول إلى بيانات المستخدم الذي لم يستخدم فيسبوك لمدة 90 يوما. ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، خلال عام 2018، في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، أضافت شركة عملاق التواصل الاجتماعي سياسات جديدة تمنع المطورين من الوصول إلى بيانات المستخدم الذي لم يستخدم فيسبوك لمدة 90 يوما.









ويمكن للمستخدمين استخدام هذه الأداة لتسجيل الدخول إلى تطبيقات مختلفة باستخدام فيسبوك، والتي توفر معلومات للمطورين مثل تاريخ ميلاد المستخدم والبريد الإلكتروني وقائمة الأصدقاء والموقع.





واكتشفت فيسبوك حديثا أن آلية الأمان فشلت في بعض الحالات في العمل وسمحت لبعض التطبيقات بالوصول إلى معلومات المستخدم حتى بعد الموعد النهائي البالغ 90 يوما، حيث تلقى مطورو تلك التطبيقات معلومات عن المستخدمين مثل جنس المستخدم ولغته بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية، والتي تعد أخطر أزمة لتسريب البيانات تتعرض لها المنصة بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا.





ولم تذكر شركة فيسبوك التى لديها أكثر من 2.6 مليار مستخدم نشط شهريًا، المدة التي كان فيها هذا الخرق الأمني ​​نشطا قبل إصلاحه أو عدد المستخدمين المتأثرين، لكنها واصلت مشاركة بيانات المستخدم مع ما يقرب من 5000 مطور حتى بعد انتهاء صلاحية وصول تطبيقهم.





جدير بالذكر أن شركة فيسبوك دفعت غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية، بعد أن اثبتت تورطها مع شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، التى قامت بجمع ما يصل إلى 87 مليون من بيانات المستخدمين دون إذنا منهم.