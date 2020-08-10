رسميا.. المصري يعلن عبر صدى البلد تأجيل مباراته أمام الحرس بسبب كورونا

أعلن عبد الظاهر السقا مدير الكرة بالنادى المصرى البورسعيدى إصابة 16 لاعبا بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى بالإضافة إلى الجهاز الفنى .





وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات خاصة إن الأشعة والمسحات التى أجريت للفريق أثبتت إصابة 16 لاعبا بالإضافة إلى طارق العشرى المدير الفنى وعبد الظاهر السقا مدير الكرة بالإضافة إلى فردين من الجهاز الفنى .









وكان المصرى قد تعرض للخسارة من الزمالك بهدف نظيف فى أولى مباريات الفريق بعد عودة الدورى بعد أزمة كورونا .





أعلن طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدى أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود التى كانت من المقرر إقامتها اليوم ببرج العرب بعد ظهور 16 حالة كورونا بالفريق .وقال طارق هاشم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اتحاد الكرة أخطر المصري بشكل نهائي بتأجيل مباراته أمام حرس الحدود .