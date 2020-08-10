الأهلي يتعاقد مع الخبير التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

أعلن النادي الأهلي تعاقده اليوم رسميًا مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بكرة القدم فى كل المراحل السنية فى خطوة كبيرة للنهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول.





جاء قرار التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية.





وكان الأهلي قد استقر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال الناشئين، في ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية واللائحية.





وتم التعاقد مع الخبير التشيكي بعد سلسلة من المفاوضات قام بها أمير توفيق، مدير التعاقدات بالتنسيق مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وبالرجوع إلي لجنة التخطيط للكرة وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي.





ووصل الخبير التشيكي إلى القاهرة فجر الأحد واستقبله خالد بيبو وأمير توفيق وسمير عدلي مدير العلاقات العامة، حيث قام «بروكيتش» بتوقيع تعاقده مع النادي لمدة عامين ، فى حضور خالد بيبو وأمير توفيق، والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بخريطة العمل واحتياجات القطاع وتحديد مواعيد بداية التدريبات لفرق الناشئين خلال الأيام القليلة المقبلة.





ويحمل التشيكي بروكيتش رخصة UEFA PRO وهي أعلى الشهادات التدريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين والتي تتيح لهم تولي أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا، كما يحمل التشيكي رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA Children A team ».





يذكر أن «بروكيتش» شغل منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم 2016- 2018 ، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم في إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولي والأوروبي UEFA و FIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و 19 و 21 في حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا .





كما تولي بروكيتش منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براج أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وأعرقها، وقدم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب التشيك وفرض أسماءهم على فرق القمة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا .





وقدم بروكيتش العديد من المشاريع القومية الكبرى في جمهورية التشيك لتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على سبيل الهواية.





ودفعت قدرات بروكيتش وفكره الرائد ميلان هنيليكا ، مفوض الحكومة التشيكية للرياضة للتصريح في وقت سابق بأن «ميشال بروكيتش على الأرجح يعد أحد أفضل المهنيين العاملين في الرياضة التشيكية بشكل عام من حيث إعداد المشاريع الاستراتيجية».





ونجح بروكيتش في إعادة دوكلا براج أحد أفضل الأندية في تاريخ التشيك إلى الدوري التشيكي الممتاز بعد غياب 20 عامًا.



