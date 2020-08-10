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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات المدارس استعدادا لانتخابات الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:31 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدد من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لتوفير الاجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم حيث تفقد المحافظ مدرسه يوسف جاد الله بحي الطالبية، ومدرسة النهضة الرسمية لغات ووجيه بغدادي الثانوية بحي جنوب الجيزة .

وشدد المحافظ ، على عدم السماح مطلقًا بانتظار أي سيارات في حرم المدارس وعمل تندات لحماية الناخبين من حرارة الجو مع وجود مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن.

كما أكد على أنه تم اختيار اللجان الفرعية بحيث تكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة وأن تكون بالأدوار الأرضية للتسهيل عل المواطنين .

وشدد المحافظ، على رؤساء الاحياء والمراكز باستمرار رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات ورفع اى اشغالات، مؤكدا انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية ، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة،  بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير .
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