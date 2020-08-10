محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات المدارس استعدادا لانتخابات الشيوخ

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدد من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لتوفير الاجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم حيث تفقد المحافظ مدرسه يوسف جاد الله بحي الطالبية، ومدرسة النهضة الرسمية لغات ووجيه بغدادي الثانوية بحي جنوب الجيزة .





وشدد المحافظ ، على عدم السماح مطلقًا بانتظار أي سيارات في حرم المدارس وعمل تندات لحماية الناخبين من حرارة الجو مع وجود مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن.





كما أكد على أنه تم اختيار اللجان الفرعية بحيث تكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة وأن تكون بالأدوار الأرضية للتسهيل عل المواطنين .



