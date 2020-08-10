إقالة بالإكراه .. وزراء في حكومة دياب يضغطون من أجل الاستقالة الجماعية

نقلت شبكة "LBCI" اللبنانية، عن مصادر قولها إن وزيرة المهجرين غادة شريم ، تضغط من أجل اتخاذ قرار جماعي باستقالة الحكومة، لافتة إلى أنه إذا لم يحدث ذلك فستبادر بتقديم استقالة فردية.





فيما أكدت وزيرة الرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، بأنها ستطالب مجلس الوزراء بتقديم استقالته، جراء الوضع الناتج عن كارثة مرفأ بيروت.





فيما قال النائب عن كتلة لبنان القوي، آلان عون إنه إذا لم تستقل الحكومة اليوم، فستعلن الأمر يوم الخميس المقبل في مجلس النواب.



