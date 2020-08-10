AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إقالة بالإكراه .. وزراء في حكومة دياب يضغطون من أجل الاستقالة الجماعية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:34 م
حكومة لبنان
حكومة لبنان
Advertisements
شيماء مصطفى
نقلت شبكة "LBCI" اللبنانية، عن مصادر قولها إن وزيرة المهجرين غادة شريم ، تضغط من أجل اتخاذ قرار جماعي باستقالة الحكومة، لافتة إلى أنه إذا لم يحدث ذلك فستبادر بتقديم استقالة فردية.

فيما أكدت وزيرة الرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، بأنها ستطالب مجلس الوزراء بتقديم استقالته، جراء الوضع الناتج عن كارثة مرفأ بيروت.

فيما قال النائب عن كتلة لبنان القوي، آلان عون إنه إذا لم تستقل الحكومة اليوم، فستعلن الأمر يوم الخميس المقبل في مجلس النواب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب سيقدم استقالته بعد قليل، حيث أبلغ الرئيس ميشال عون نيته في التخلي عن منصبه.

وأوضحت المصادر اللبنانية، أن هناك معلومات عن عدم تأمين النصاب لجلسة مجلس الوزراء اليوم ودياب سيقدم الاستقالة دون جلسة، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، بوجود مشاورات بين رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وعدد من الوزراء حول إمكانية تقديم استقالة جماعية.

وأصر عدد من الوزراء اللبنانيين على تقديم استقالاتهم من حكومة حسان دياب وسط محاولات من أطراف سياسية لاقناعهم بالعدول عن القرار.

وكان رئيس الحكومة، حسان دياب، قد عقد أمس الأحد، اجتماعا وزاريا طارئا للبحث في موضوع الاستقالات، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الهائل.

ويأتي ذلك، بعدما توجه عدد من الوزراء إلى السراي الحكومي لتقديم استقالاتهم، بعد أيام من وقوع انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل نحو 160 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف أخرين.

واستقال وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، بعد ساعات قليلة من تقديم وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من منصبها، بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن "التغيير الذي تطمح إليه الحكومة بعيد المنال".

واليوم أعلنت وزير العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، ستقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.

وكانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين دياب والوزراء، بإستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم بإسقالتها الإفرادية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد كارثة انفجار بيروت .. استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية

استقالات بالجملة.. رئيس الوزراء اللبناني يعقد اجتماعا وزاريا طارئا لبحث الأزمة

مفاجأة.. الحكومة اللبنانية تبحث تقديم استقالة جماعية

دميانوس قطار يعلن استقالته.. وزير البيئة اللبناني ينضم لـ منال عبد الصمد

رغم محاولات دياب إقناعهم.. عدد من الوزراء اللبنانيين يصرون على الاستقالة

النائب اللبناني هنري الحلو يقدم استقالته رسميا إلى البرلمان

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن عن موعد إنكسار وإنخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

أهم الأخبار.. استقالات حكومة لبنان.. فيضانات إثيوبيا.. وفيروس غامض في الصين أشد من كورونا

ردا على اتهامات الإهمال.. مصدر يكشف سر إصابة 16 لاعبا في المصري بكورونا

كاملة التشطيب.. تفاصيل طرح الإسكان وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات 120 مترا في 16 أغسطس

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور