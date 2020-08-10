إقالة بالإكراه .. وزراء في حكومة دياب يضغطون من أجل الاستقالة الجماعية

نقلت شبكة "LBCI" اللبنانية، عن مصادر قولها إن وزيرة المهجرين غادة شريم ، تضغط من أجل اتخاذ قرار جماعي باستقالة الحكومة، لافتة إلى أنه إذا لم يحدث ذلك فستبادر بتقديم استقالة فردية.
فيما أكدت وزيرة الرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، بأنها ستطالب مجلس الوزراء بتقديم استقالته، جراء الوضع الناتج عن كارثة مرفأ بيروت.
فيما قال النائب عن كتلة لبنان القوي، آلان عون إنه إذا لم تستقل الحكومة اليوم، فستعلن الأمر يوم الخميس المقبل في مجلس النواب.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب سيقدم استقالته بعد قليل، حيث أبلغ الرئيس ميشال عون نيته في التخلي عن منصبه.
وأوضحت المصادر اللبنانية، أن هناك معلومات عن عدم تأمين النصاب لجلسة مجلس الوزراء اليوم ودياب سيقدم الاستقالة دون جلسة، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، بوجود مشاورات بين رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وعدد من الوزراء حول إمكانية تقديم استقالة جماعية.
وأصر عدد من الوزراء اللبنانيين على تقديم استقالاتهم من حكومة حسان دياب وسط محاولات من أطراف سياسية لاقناعهم بالعدول عن القرار.
وكان رئيس الحكومة، حسان دياب، قد عقد أمس الأحد، اجتماعا وزاريا طارئا للبحث في موضوع الاستقالات، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الهائل.
ويأتي ذلك، بعدما توجه عدد من الوزراء إلى السراي الحكومي لتقديم استقالاتهم، بعد أيام من وقوع انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل نحو 160 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف أخرين.
واستقال وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، بعد ساعات قليلة من تقديم وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من منصبها، بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن "التغيير الذي تطمح إليه الحكومة بعيد المنال".
واليوم أعلنت وزير العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، ستقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.
وكانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين دياب والوزراء، بإستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم بإسقالتها الإفرادية".