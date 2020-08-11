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برلمان

لحماية الفلاح من الاستغلال.. برلماني يطالب بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:01 ص
الزراعة التعاقدية
الزراعة التعاقدية
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معتز الخصوصى
طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على أنه تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

وطالب تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية والذى أصدره مجلس النواب عام 2016، مؤكدًا على ضرورة ان تتعاقد الحكومة مع الفلاح لشراء المحاصيل منه وتوفير مستلزمات الإنتاج له.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن البلد لن تنهض زراعيًا إلا بالبحث العلمى ، خاصة وأن الأبحاث العلمى تساهم فى إنتاج محاصيل ولحوم عالية الإنتاج.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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