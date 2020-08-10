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أخبار العالم

الأمم المتحدة: لا بد من الإصغاء لصوت الشعب في بيروت

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:27 م
الامم المتحدة
الامم المتحدة
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قسم الخارجي
عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جلسة خاصة بشأن لبنان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن العديد من الأشخاص لا يملكون منازل الآن بسبب تفجير بيروت، مؤكدا أن التداعيات الاقتصادية لتفجير بيروت كبيرة.

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تشارك بعمليات الإغاثة في لبنان، مطالبا بضرورة الإصغاء لصوت الشعب في لبنان، وقال إنه "يجب إجراء تحقيق شفاف بالتفجير".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تحقيق إصلاحات اقتصادية في لبنان، لافتا إلى أن لدى لبنان إرداة قوية وقال: "لن نترك بيروت لوحدها".

وتابع جوتيريش أن الأمم المتحدة ستساعد لبنان على الخروج من هذه المعاناة، لافتا إلى أن الشعب اللبناني يطالب بالمحاسبة والإصلاحات.

وقالت الأمم المتحدة إن برنامج الغذاء العالمي يمد لبنان بالمواد الأساسية.

وكانت السلطات الحكومية قد انتشلت 5 جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت

وأفادت تقارير إعلامية بتحويل قضية انفجار المرفأ في بيروت إلى المجلس العدلي في لبنان.

وكان انفجار قد وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 150 شخصا وإصابة أكثر من 5000 آخرين.

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