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مرأة

مش حالة مزاجية .. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفقدان الشهية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:47 م
مش حالة مزاجية ..
مش حالة مزاجية .. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفقدان الشهية
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اسماء محمد
يعتقد البعض أن عدم الرغبة فى تناول الطعام مجرد أمر عادى يرجع إلى الحالة المزاجية لكن فى الحقيقة يخرج الأمر عن السيطرة فى بعض الأحيان، ويفقد الإنسان شهيته رغم أنفه وهذه الحالة نستطيع تمييزها من خلال مجموعة من الأعراض.

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علامات وأعراض فقدان الشهية

أوضح موقع " NHS" اهم علامات وأعراض فقدان الشهية التى تستوجب العلاج لعدم المعاناة من مضاعفات قوية لاحقا :

- عدم تناول وجبات الطعام أو تناول القليل جدًا من الطعام 
- إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا ، فستجد أن وزنك وطولك أقل من المتوقع بالنسبة لعمرك
- إذا كنت بالغًا ، ولديك مؤشر كتلة جسم منخفض بشكل غير عادي (BMI)
- توقف الدورة الشهرية (عند النساء اللائي لم يصلن إلى سن اليأس) .
- تأخر بدء الدورة الشهرية (عند النساء والفتيات الأصغر سنًا)
- مشاكل جسدية، مثل الشعور بالدوخة أو الدوار ، وفقدان الشعر أو البشرة الجافة

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