احترس .. فقدان الشهية مؤشر لمرض خطير

يعد فقدان الشهية من اشهر المشكلات الصحية التى تصيب الانسان عندما يعانى من من بعض الامراض منها ماهو بسيط ومنها ماهو شديدة الخطورة ويحتم سرعة التوجه للطبيب.





وذكر موقع "بولد" سكاى" ان من اخطر الامراض التى يعانى منها الانسان وتتسبب فى فقدان الشهية هى امراض القلب وهذه المعلومة للاسف لايعرفها الكثير من الناس.

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يكون فقدان الشهية مؤشر على الاصابة بامراض القلب عندما يكن الانسان لايعانى من امراض اخرى تسبب عدم الرغبة فلى تناول الطعام





وفى هذه الحالة يجب سرعة التوجه للطبيب وعدم اخذ الادوية التى تساعد على فتح الشهية الا بموافقة الطبيب



