وصول الكمامات والمطهرات إلى المحاكم الابتدائية لتوزيعها على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. صور

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتهائها من توزيع المطهرات و أدوات التعقيم والمستلزمات الطبية والكمامات والقفازات البلاستيكية، على 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستخدمها أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020





وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع، مضيفَا أن الهيئة الزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعى داخل اللجنة.









واضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات، وأشار إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل بدء الاقتراع فى اليوم الأول وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثانى.





وفرت الهيئة منسقا للطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.





و دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: «أدعــو المصريين إلـى النزول بكثافة يومى الاقتراع المحددين فى الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجــراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممـارسـة حقهم السياسى وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة».





وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: «المشاركة في الانتخابات حق للمواطنين وأدعوهم لممارسة حقهم واختيار أعضاء مجلس الشيوخ، والمشاركة ترسخ قواعد الديمقراطية وتمنح الحيوية للعملية السياسية، والضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية هي المشاركة الشعبية الواسعة»، وقال: «سيروا إلى المستقبل بخطوات ثابتة واتخذوا من دماء الشهداء الذكية باعثا ومن رفع لواء الوطن غاية ومن الديمقراطية طريقا ومنهاجا وضعوا وطنكم نصب أعينكم فإننا إلى زوال والوطن باق.. صوتكم أمانة فى أعناقكم، وإن لوطننا علينا حق وللمستقبل حق، ولأبنائنا علينا ألف حق وحق فصونوا الأمانة وأدوا الحق».