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أخبار العالم

لبنان.. تعزيزات أمنية واشتباكات وإضرام نيران في محيط البرلمان| صور وفيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإرسال الشرطة والجيش اللبنانيين، تعزيزات أمنية كبيرة إلى وسط بيروت ومحيط مبنى البرلمان اللبناني، بعد احتشاد عدد كبير من المحتجّين.

وأضرم المتظاهرون النيران خلف الحواجز الإسمنتية في محيط البرلمان.

وأضافت أن قوات الأمن تلقي القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في محيط البرلمان.

وكان المتظاهرون حاولوا إسقاط حواجز تفصلهم عن مقر البرلمان.

وألقى المتظاهرون مبنى البرلمان بالحجارة ، حيث يطالبون  باستقالة البرلمان عقب استقالة حكومة حسان دياب، فضلا عن مطالبتهم بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني تقديم حكومة رئيس الوزراء حسان دياب استقالتها رسميا إلى الرئيس ميشال عون.

لبنان.. تعزيزات أمنية واشتباكات وإضرام نيران في محيط البرلمان| صور وفيديو
لبنان.. تعزيزات أمنية واشتباكات وإضرام نيران في محيط البرلمان| صور وفيديو
لبنان.. تعزيزات أمنية واشتباكات وإضرام نيران في محيط البرلمان| صور وفيديو
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