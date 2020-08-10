الجيش الليبي يدمر قاربا يحمل إرهابيين تابعين لميليشيا السراج

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير، خليفة حفتر، اليوم الاثتنين، استهداف قارب انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه إرهابيين تابعين لمليشيات السراج.





وقال بيان صادر عن الجيش: "استهدف الجيش الوطني الليبي قاربا بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة ليلة الأحد الموافق 9اغسطس2020 م وكان على متنه حوالي عشرون عنصرًا إرهابيين تابعين لمليشيات السراج مختلفة الجنسيات".





وأضاف البيان: "هذا وجاء استهداف القارب عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، بعد ذلك تم استهدافه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة ، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متن القارب ولم نصل إلى أي نتائج ايجابية حتى الآن، لافتا إلى أن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس الأنوف .





ولفت إلى أن مصادر ذكرت أن حكومة الوفاق أعلنت عن تسجيل من كان على القارب كمطلوبين عقب فرارهم باتجاه شرق البلاد على متن قارب قاموا بسرقته.





يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي كان قد حذر في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.