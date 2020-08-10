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هل تشعر بالدوخة عند الوقوف ؟.. إليك السر الخطير

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:20 م
هل تشعر بالدوخة عند
هل تشعر بالدوخة عند الوقوف ؟.. إليك السر الخطير
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حياة عبد العزيز
يشعر الكثير منا بـ الدوخة عند الاستيقاظ من النوم والوقوف لبدء يوم جديد، ووفقًا لدراسة جديدة، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالخرف.


وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Neurology، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، تسمى الحالة انخفاض ضغط الدم الانتصابي، يحدث عندما يعاني الأشخاص من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند الوقوف.


ووجدت الدراسة الارتباط بالخرف فقط في الأشخاص الذين انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم وليس الدم الانبساطي أو ضغط الدم العام.


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ما هو ضغط الدم الانقباضي؟
ضغط الدم الانقباضي هو الرقم الأول أو الأعلى في قراءة ضغط الدم وتم تعريف انخفاض ضغط الدم الانقباضي الانتصابي على أنه انخفاض لا يقل عن 15 مم زئبق عند النهوض من وضعية الجلوس.


وقالت مؤلفة الدراسة لور روش، دكتور في الصيدلة، حاصلة على درجة الدكتوراه، من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: "يجب مراقبة ضغط دم الأشخاص عندما ينتقلون من الجلوس إلى الوقوف".


وتابعت "من الممكن أن يكون التحكم في انخفاض ضغط الدم وسيلة واعدة للمساعدة في الحفاظ على مهارات التفكير والذاكرة لدى الأشخاص مع تقدمهم في العمر."


واشتملت الدراسة على 2131 مشاركًا كانت أعمارهم 72 وما فوق ولم يكونوا مصابين بالخرف عندما التحقوا، تم أخذت قراءات ضغط الدم لهؤلاء الأشخاص بعد عام وثلاث وخمس سنوات من تسجيلهم.


وبحسب موقع "timesofindia"، ووجد أن 15 % يعانون من انخفاض ضغط الدم الانتصابي، و9 % لديهم انخفاض ضغط الدم الانقباضي الانتصابي ، و 6 % لديهم انخفاض ضغط الدم الانبساطي الانتصابي.


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