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بعد مناشدة وزارة الصحة .. مشروبات طبيعية تساعدك في الإقلاع عن التدخين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:55 م
مشروبات طبيعية تساعدك
مشروبات طبيعية تساعدك في الإقلاع عن التدخين
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حياة عبد العزيز
ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المواطنين بالإقلاع عن التدخين.

وحذرت الصحة من أن تعاطي التبغ يعتمد على لمس اليد للفم، وهو ما قد يعرضك لخطر الإصابة بـ فيروس كورونا.

وكشف موقع Healhy عن مشروبات تساعد في الإقلاع عن التدخين، وهي :

1- الجريب فروت
الجريب فروت يساعد في الإقلاع عن التدخين، كما يعتبر الجريب فروت من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة السرطان.

2- مشروب الزنجبيل 
الزنجبيل نبات يزيل السموم من الجسم، ويساعد هذا المضاد القوي للأكسدة في مكافحة السرطان، من المهم أن تستهلك الزنجبيل عند الإقلاع عن التدخين من أجل القضاء على المواد السامة في التبغ.

3- عصير الكيوي بالليمون
الكيوي والليمون فاكهة غنية جدا بفيتامين سي، وقد ثبت أن المدخنين لديهم فيتامين سي أقل بنسبة 10٪ من غير المدخنين، يتسبب التبغ في نقص فيتامين سي.

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