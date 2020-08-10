انطلاقة تنموية جديدة.. محافظ بني سويف يتسلم المخطط العام والتصور النهائي لإنشاء كورنيش جديد على النيل

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف احتفالية الانتهاء من المخطط العام والتصور النهائي لإنشاء كورنيش جديد للنيل من ناحية الشرق، وذلك في حضور الدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وفريق العمل من أساتذة كلية الهندسة بالجامعة ضم: الدكتورة إيمان شقور رئيس قسم العمارة بالكلية، والدكتور رشوان مشهور والدكتور أيمن حسن بقسم العمارة ، وشيرين حسين من المكتب الفني للمحافظة ، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية.





وأكد محافظ بني سويف أن مشروع إنشاء كورنيش جديد للنيل من ناحية الشرق حلم لأبناء المحافظة، وأن هذه الخطوة هي الانطلاقة العملية لتحقيقه، وهي تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التنموية للمحافظة، وضمن إستراتيجية طموحة للتنمية السياحية المتكاملة، محور أهدافها وضع بني سويف في مكان لائق على الخريطة السياحية المصرية محليا وعالميا، وذلك من خلال تحقيق الاستغلال والاستثمار الأمثل لموارد المحافظة في القطاع الترفيهي والسياحي، بهدف تحقيق نقلة تنموية بكل قطاعات المحافظة،وأن تكون بني سويف ركيزة أساسية للدفع بالاقتصاد القومي.





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وأشاد محافظ بني سويف بالدور الأكاديمي الفاعل في الدفع بالخطة التنموية للمحافظة ، معربا عن سعادته بوجود جامعتين " جامعة بني سويف وجامعة النهضة " على أرض المحافظة ، حيث يمثل ذلك دعما لأهم الميزات النسبية ومورد هام من خبرات وعقول أساتذة أفاضل ممن يُشار لهم بالبنان لتميزهم في مجالاتهم وتخصصاتهم على كافة المستويات، منوها إلى أنه حرص منذ توليه المسئولية على الاستفادة من هذا المورد المهم والنوعي ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية أن تكون الجامعات بما تمتلكه من خبرات أكاديمية عنصرا مهما وركيزة أساسية في الخطة التنموية.





وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدور المهم الذي قامت به كلية الهندسة بجامعة النهضة مع فريق عمل المحافظة بالمكتب الفني ووحدة التنمية الاقتصادية ، الذين بذلوا الكثير من جهدهم وأوقاتهم لخروج تصور رائع ومتميز للنور ، وقريبا سيخرج إلى حيز التنفيذ.





وأشاد بمستوى التعاون وتنوعه بين الجامعة والمحافظة الذي يؤتي ثماره التنموية لصالح المجتمع السويفي،منوها إلى أن الجامعة تحت قيادة الدكتور حسام الملاح حاضرة بقوة في كل مشروع أو مجال تنموي،بجانب الجهود الأكاديمية والمجتمعية المتميزة لجامعة بني سويف.





وتشمل أهم تفاصيل التصور والمخطط العام للكورنيش الجديد، إنشاء كورنيش على الجانب الشرقي من النيل بطول 2 كم في المسافة من كوبري بني سويف العلوي حتى دير العذراء مريم ، ويضم ممشى وفندق سياحى ومنطقة تجارية ومرسى سياحي ومول تجاري ، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة لاستثمار الميزات النسبية والتنافسية المتوافرة بالمحافظة .





وأشار المحافظ إلى أن مشروع الكورنيش الشرقي يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة التي طافت ربوع مصر والتي يقع ضمنها مشروع الكورنيش كنقطة مهمة من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، والتي تبدأ من دير الميمون، مرورا بدير العذراء مريم ببياض العرب، علاوة على وقوعه في طريق درب الرهبنة الخاص بركب العائلة المقدسة ويبدأ من دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس ويمر بدير العذراء مريم ببياض العرب ثم دير ( الجميزة) بالميمون شرق النيل ، لينتهى بديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.





وأضاف المحافظ أن المشروع يتزامن مع مشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الغربية، بالمنطقة العلوية وتطوير المنطقة السفلية من الكورنيش، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز،حيث يجري تنفيذ التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى.





وأوضح أنه تمت من خلال المشروع مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النهر والعمل على عدم حجب رؤية النيل ، ويتضمن مطاعم ومنطقة ألعاب ترفيهية للأطفال "ملاهي"، ومحلات تجارية ومرسى سياحي، وغيرها من العناصر الترفيهية والسياحية.





من جانبه أكد الدكتور حسام الملاح رئيس الجامعة على حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة والدائمة للدفع بجهود التنمية بالمجتمع السويفي،مشيدا بالرؤية التنموية التي تعمل من خلالها محافظة بني سويف في الوقت الحالي تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.





وأشار إلى أن هذه الفترة تشهد تكاملا نوعيا بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، حيث تتضافر كل الكيانات الرسيمة وغير الرسمية لتحقيق نقلة في كل المجالات ، ومنوها عن تميز الخطة والإستراتجية السياحية التي تعمل المحافظة على تحقيقها ، والتي ستجعل بني سويف مركزا تنمويا واستثماريا مهما،والذي تنعكس نتائجه على مجالات مهمة مثل فرص العمل، والتنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.





من جهته أشار المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، إلى أن فعالية اليوم وتسليم المخطط العام لكورنيش جديد بالمحافظة ، يجسد الواقع الفعلي للرسالة الأساسية للجامعة بأنها منارة فكرية وتنموية،من خلال الدور الفاعل في مجال لدفع بالخطة والرؤية التنموية للمجتمع المحيط بها والذي هي تمثل جزء منه لا تنفصل عن مكوناته ومعطياته.