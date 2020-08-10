مصطفى حفناوي يتصدر تويتر.. ومغردون: ماذا بينك وبين الله؟

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مصطفي_حفناوي ، بعد وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي بعد صراع مع المرض لمدة اسبوع.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر ومن أبرز التعليقات "‏اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله ربنا يرحمك ويغفرلك ان شاء الله فالجنه ‎#مصطفى_حفناوي" و "‏فرحك ف الجنه يا صاحبي ‎#مصطفى_حفناوي ".









وعلق آخرون على وفاة اليوتيوبر "‏حاضر يا مصطفي هنقراها .. الله يرحمك يا طيب ويعوضك عن شبابك في الجنه ادعوله بالرحمه والمغفره مصطفى حفناوي "و" ‏ما الذى باينك وبين الله ليترحم عليك شعب بأكمله مصطفي_حفناوي ".













وكتب آخرون" ‏ما هي كل حاجه ليها ضريبه اللمه الحلوه ليها ضريبه الصحبه الحلوه ليها ضريبه الغربه ليها ضريبه الشقى والتعب ليه ضريبه اللبس والصور ليه ضريبه انت اللي دفعتها يامصطفي ربنا اختارك انت يامصطفي في لمح البصر الحمدلله روحتله عريس زين في الجنه ونعيمها ربنا يثبتك عند السؤال ‎#مصطفي_حفناوي " و" ‏ان لله وان اليه راجعون ربنا يرحمك يارب ويجعل مثواك الجنه وجعت قلب ناس كتييير عليك بس انت روحت للي احسن من كل دول ربنا يصبر اهلك وأصحابك ع فراقك ‎#مصطفى_حفناوي ".