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تجمع بين الفخامة والأناقة.. المرسيدس السوداء السيارة المفضلة لـ هيفاء وهبي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:49 ص
تعرف على السيارة
تعرف على السيارة المفضلة لنجمة الإغراء لهيفاء وهبي
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منة الله عبد الحميد
تتمتع الفنانة والمطربة هيفاء وهبي  بشعبية كبيرة ليس فقط بسبب الغناء ولكن لاهتمامها بأناقتها في أغلب الأوقات وتهتم دائمًا بأن تظهر في أبهى صورها لتخطف الأنظار إليها.

وغالبًا ما تتمتع فئة الفنانين بالهوس بالسيارات واستقلال السيارات الفارهة، لذلك تفضل هيفاء وهبي القيادة وتهوى السيارات المرسيدس الفارهة بسبب أنها تجمع بين الفخامة والأناقة في آن واحد كما أنها تضفي لمسات من "الشياكة" على صاحبها.


وتهوى هيفاء وهبي السيارات المرسيدس ذات اللون الأسود والفرش الأحمر وتعشق القيادة بطريقة سريعة وأحيانًا لا تنتبه معظم الوقت، وفقًا لتصريحاتها في أحد اللقاءات الصحفية. 

 
وتفضل هيفاء وهبي القيادة وهي تسمع أغاني صاخبة، وعن أصعب المواقف التي تعرضت لها أثناء القيادة صرحت قبل ذلك بأنها كانت ذاهبة لموعد ما، وفجأة تعرض إطار السيارة للثقب بسبب مسمار.


ونصحت هيفاء وهبي السيدات بالابتعاد عن الهاتف المحمول، أثناء القيادة، لأنه يعد من أهم الأمور للحفاظ على سلامتهن.

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