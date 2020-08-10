حازم إمام : لاعبو الزمالك يفقتقدون العنصر المهاري بعد عودة الدوري .. فيديو

قال حازم إمام نجم نادي الزمالك الأسبق أن الفريق الفريق الأبيض افتقد للعنصر المهاري في مباراة المصري البورسعيدي الماضية والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شى أحرزه محمود علاء، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز .





وأضاف حازم إمام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت :"الزمالك افتقد للاعبين المهاريين في مباراة المصري البورسعيدي حيث غاب يوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لذلك اعتمد الزمالك على الكرات العرضية وهذا أمر جيد في ظل إجادة مصطفى محمد ضربات الرأس".