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رياضة

حازم إمام : لاعبو الزمالك يفقتقدون العنصر المهاري بعد عودة الدوري .. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:09 م
حازم إمام
حازم إمام
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محمد رشاد
قال حازم إمام نجم نادي الزمالك الأسبق أن الفريق الفريق الأبيض افتقد للعنصر المهاري في مباراة المصري البورسعيدي الماضية والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شى أحرزه محمود علاء، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز . 

وأضاف حازم إمام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت :"الزمالك افتقد للاعبين المهاريين في مباراة المصري البورسعيدي حيث غاب يوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لذلك اعتمد الزمالك على الكرات العرضية وهذا أمر جيد في ظل إجادة مصطفى محمد ضربات الرأس".
 
وتوقع الثعلب أن الزمالك سيستمر في مباراة الاتحاد السكندري، فى افتقاد اللاعبين المهارين، لذلك سيعتمد على الكرات العرضية ومصطفى محمد الذى يجيد اللعب بالرأس وما حدث أمام المصرى هو غياب التوفيق عنه لذا يجب مساندته".
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