AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دمياط تعلن الاستعداد لاستقبال المواطنين في انتخابات الشيوخ غدا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:57 م
الاستعدادات للانتخابات
الاستعدادات للانتخابات مجلس الشيوخ
Advertisements
زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الانتهاء من الاستعدادات من تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتوافر جميع التجهيزات وإنشاء أماكن انتظار للناخبين تتضمن مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.

وأشارت إلى أنه تمت مراجعة أعمدة الإنارة ووسائل الحماية المدنية فضلا عن تواجد فرق مدربة للتيسير على الناخبين أثناء عملية التصويت.

اقرأ أيضا:


وأكدت وضع خطة محددة لضمان انتظام سير الانتخابات في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت محافظ دمياط جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن هذا العرس الديمقراطي يأتى امتدادًا لما حققه أبناء مصر من إنجازات لبناء وطننا الغالى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحيرة تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ.. 3 ملايين و895 ألفا و934 ناخبا.. و716 مركزا انتخابيا تضم 908 لجان فرعية في 18 لجنة عامة

9 توجيهات من محافظ الغربية استعدادًا لـ انتخابات مجلس الشيوخ

تكثيف حملات التعقيم وتشكيل لجان الشكاوى.. استعدادات محافظة البحيرة لانتخابات مجلس الشيوخ

محافظة البحيرة تنتهي من تجهيز ١٨ لجنة عامة و٩٢٣ فرعية لاستقبال انتخابات الشيوخ

الجيزة تستعد لانتخابات الشيوخ.. تجهيز 1046 لجنة فرعية و541 مركزا انتخابيا.. والمحافظ يضع 10 تكليفات لإنجاح عملية التصويت

الانتهاء من تجهيز 60 لجنة لاستقبال 177 ألف ناخب في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

أحمد فتحي يقلب تويتر برسالة قوية عن النادي الأهلي

أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتصاب فتاة التيك توك.. 18 أغسطس

بعد وفاة مصطفى حفناوي .. كيف تقي نفسك من جلطة المخ ؟

شيطان البحر الطائر تخرج للسياح في ظاهرة فريدة على شواطئ الغردقة ..شاهد

مدير الصحة العالمية يدعو للتفاؤل بشأن القضاء على فيروس كورونا

فقيد الحب| تفاصيل ذبح عريس قبل زفافه بساعات فى الدلنجات بالبحيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور

بعد مناشدة وزارة الصحة .. مشروبات طبيعية تساعدك في الإقلاع عن التدخين

بالأبيض الدانتيل .. راندا البحيري تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها