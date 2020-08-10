دمياط تعلن الاستعداد لاستقبال المواطنين في انتخابات الشيوخ غدا

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الانتهاء من الاستعدادات من تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتوافر جميع التجهيزات وإنشاء أماكن انتظار للناخبين تتضمن مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.
وأشارت إلى أنه تمت مراجعة أعمدة الإنارة ووسائل الحماية المدنية فضلا عن تواجد فرق مدربة للتيسير على الناخبين أثناء عملية التصويت.
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وأكدت وضع خطة محددة لضمان انتظام سير الانتخابات في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وناشدت محافظ دمياط جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن هذا العرس الديمقراطي يأتى امتدادًا لما حققه أبناء مصر من إنجازات لبناء وطننا الغالى.