المحافظات جاهزة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ.. محافظ البحيرة: نراهن على وعي المواطنين لإنجاح العرس الديمقراطي.. والبحر الأحمر تستعد بـ 106 مراكز انتخابية و109 لجان

- المحافظات جاهزة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ

- محافظ البحيرة: نراهن على وعي المواطنين لإنجاح العرس الديمقراطي

- نائب محافظ قنا يتفقد مقرات اللجان الانتخابية بعدد من المدن والمراكز













أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، استعداداتها لاستقبال الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستنطلق اعتبارا من التاسعة من صباح غدٍ، الثلاثاء، وعلى مدار يومين.





من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة.





وأشار محافظ البحيرة، إلى ربط مركز العمليات الرئيسى بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفورى وحل أى مشكلة قد تطرأ فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستنطلق اعتبارا من التاسعة من صباح غد الثلاثاء وعلى مدار يومين.





وأكد المحافظ، أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطى والمشاركة الإيجابية والتوجه إلي صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





جاء ذلك خلال متابعة اللواء هشام آمنه جاهزية اللجان والمقار الانتخابية وأعمال التعقيم بها لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجولة تفقدية لمتابعة جاهزية اللجان والمراكز الانتخابية والوقوف على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ البحيرة، على جاهزية كافة اللجان والمراكز بنطاق المحافظة والتى تم تزويدها بمظلات وأماكن انتظار للحفاظ على التباعد وكذا توافر المياه ونظافة دورات المياه وكافة اللجان من الداخل والخارج.





يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألف و970 ناخبا بنسبة 6.36٪ من إجمالى عدد الناخبين علی مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية ( 711) وعدد اللجان العامة (18) وعدد اللجان الفرعية ( 923) .





وتشجيعا للمشاركة فى الانتخابات بفاعلية سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات لجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية مع توفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.





كما تم التأكد من توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية وتجهيز دورات المياه وصيانتها ونظافتها وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها كما تم توفير كراسى ومظلات واماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضی مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ومراجعة اعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه.





مع رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ بقطاعات الصحة - الإسعاف - الحماية المدنية مع عدم السماح بأي إجازات خلال فترة الانتخابات.





كما تم التوجيه بمنع انتظار السيارات و أي مركبات بجوار المقار الانتخابية مع توفير عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريبهم على أعمال التفتيش بواقع عدد ( 2) سيدة أمام كل لجنة سيدات وكذا المرور المستمر قبل وأثناء عملية التصويت بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها حفاظا على السيولة المرورية لسهولة تنقل المواطنين من وإلى المقار الانتخابية.





كما وجهت محافظة البحر الأحمر بضرورة رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والتى من المقرر إجراؤها خلال يومى 11و 12 من أغسطس الجارى، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مدن المحافظة لتظهر البحر الأحمر بالمظهر اللائق لها بين جميع محافظات الجمهورية .





أ ن وأشارت المحافظة فى بيان لها إلى المحافظة استعدت بتجهيز (١٠٦) مراكز إنتخابية و(١٠٩) لجان، هذا وتستقبل اللجان الإنتخابية ( ٢٩٧.٢٧٣ ناخبا) على مستوى المحافظة.





وأوضحت المحافظة أنه سيتم متابعة سير الإنتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالديوان العام بالتنسيق مع الجهات المعنية والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع اية حالات طارئة والحل الفورى لاية مشكله ضمانا لسير العملية الانتخابية بنجاح هذا فضلا عن إستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان إنتظام العملية الإنتخابية واتمامها على اكمل وجه.





وأشارت المحافظة إلى أنه تم التوجيه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك من خلال توفير طبيب داخل كل لجنة وتطهير مقار اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الخدمات والمرافق على مستوى المحافظة.





تفقد مدحت القاضي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج ، اليوم 6 مدارس تضم 9 لجان فرعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الوقوف على جاهزية المقار الانتخابية لإجراء إنتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها غدا وبعد غد . فيما





وبدأ القاضي، جولته بتفقد مدرسة سوهاج الثانوية بنات، والتي تضم لجنتين الأولى رقم 29 وتضم 4493 ناخبا، والثانية رقم 30 وتضم 4304 ناخبات، ثم تفقد مدرسة ناصر الإعدادية بنات وبها لجنتان، الأولى رقم 38 وتضم 4000 ناخب، ولجنة رقم 39 وتضم 3840 ناخبة، كما تفقد معهد فتيات سوهاج الأزهري، وبه لجنة رقم 31 وتضم 5295 ناخبا " ذكور وإناث".





تفقد السكرتير العام المساعد كذلك مدرسة باحثة البادية الإبتدائية بمدينة سوهاج، وبها لجنة رقم 24 بإجمالي عدد ناخبين 6449 ناخبا " ذكور وإناث "، وتفقد مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، وتضم 2525 ناخبا "ذكور وإناث"، و مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، وبها لجنتين، الأولى رقم 21 وتضم 3852 ناخبا، ولجنة 22 وتضم 3741 ناخبة .





واطمأن السكرتير المساعد على جاهزية تلك المدارس من حيث توافر كشوف الناخبين، وتوفير الإضاءة اللازمة داخل اللجان وأمام المدارس، واتباع الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، ومستوى النظافة بها.





فيما أبوتشت" للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ المقرر بدؤها غدًا الثلاثاء. تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا ، اليوم الاثنين، عددا من المقرات الانتخابية بمدن " قنا، دشنا، نجع حمادي، فرشوط، وللاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ المقرر بدؤها غدًا الثلاثاء.





رافقه خلالها مسئولو التربية والتعليم والشباب والرياضة ومسئولو إدارة الأزمات بالمحافظة.





وأكد نائب محافظ قنا، خلال جولته أن كافة المقرات تم استلامها من قبل رجال الأمن وأنه تم اتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية بتلك المقرات حتي يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.





وأوضح نائب محافظ قنا ، أنه تم توفير المظلات والاستراحات اللازمة أمام اللجان لكبار السن و امدادها بكراس متحركة. وأشار نائب محافظ قنا، إلي أنه تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد داخل اللجان و تم وضعها بطريقة راعت التباعد الاجتماعي بين الناخبين، حيث تم تحديد أماكن لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزامهم بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم.





ودعا نائب المحافظ، جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية و إظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري.