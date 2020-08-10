AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كاميرات مراقبة ترصد سائق تاكسى يسرق كولمن مياه "سبيل لله" بشوارع الغردقة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:35 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بمدينة الغردقة مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بأحد شوارع مدينة الغردقة، لسائق تاكسى يسرق كولمن مياه وضعه أحد المواطنين كسبيل لله ليشرب المارون منه.

 

وأظهر الفيديو الذى تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قيام سائق تاكسى بالتوقف بالقرب من كولمن المياه، والقيام بفتح شنطة السيارة التاكسي، والتوجه إلى الكولمن والتظاهر بأنه يقوم بالشرب منه، إلا أن الكولمن كان فارغا من المياه وقام بسرقته ووضعه داخل التاكسى.

 

وانهالت تعليقات كثيرة من نشطاء التواصل الاجتماعى الغاضبة على السائقلما فعل ، مشيين الى ان تلك الفعلة شنيعة جدا وهى سرقة سبيل مياه.

وأكد آخرون أن الفيديو قديم وآخرون أكدوا أنه حديث، وحاولت التواصل مع الأجهزة الأمنية لمعرفة تاريخ الفيديو إلا أنه لم يتم الرد وبيان أن الواقعة حديثة أو قديمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حكم تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم.. مستشار المفتي يجيب

أردوغان يستعين بـ إخوان قطر وتركيا في حملته ضد اتفاقية الحدود البحرية بين مصر واليونان

مالك العقار وصاحب الشقة يدفعان 20% من سعرها لسداد مخالفات البناء| مشروع قانون

3 حقائق صادمة عن هواتف iphone 12 القادمة قبل إصدارها؟

حكاية 48 ساعة في فيلا الخطيب..جنايني استعان بقريبيه ودفنوا المسروقات بجوار كارافان في الصحراء

وزير التموين: طرح كمامات جديدة بسعر 6 جنيهات للمستهلك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور