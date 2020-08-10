كاميرات مراقبة ترصد سائق تاكسى يسرق كولمن مياه "سبيل لله" بشوارع الغردقة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بمدينة الغردقة مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بأحد شوارع مدينة الغردقة، لسائق تاكسى يسرق كولمن مياه وضعه أحد المواطنين كسبيل لله ليشرب المارون منه.

وأظهر الفيديو الذى تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قيام سائق تاكسى بالتوقف بالقرب من كولمن المياه، والقيام بفتح شنطة السيارة التاكسي، والتوجه إلى الكولمن والتظاهر بأنه يقوم بالشرب منه، إلا أن الكولمن كان فارغا من المياه وقام بسرقته ووضعه داخل التاكسى.

وانهالت تعليقات كثيرة من نشطاء التواصل الاجتماعى الغاضبة على السائقلما فعل ، مشيين الى ان تلك الفعلة شنيعة جدا وهى سرقة سبيل مياه.

وأكد آخرون أن الفيديو قديم وآخرون أكدوا أنه حديث، وحاولت التواصل مع الأجهزة الأمنية لمعرفة تاريخ الفيديو إلا أنه لم يتم الرد وبيان أن الواقعة حديثة أو قديمة.