تعرف على سيارة رئيس كوريا الشمالية المثيرة للجدل

الرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون دائما ما يثير الجدل خلال ظهوره أيا كانت المناسبة، لكنه هذه المرة اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى على المستوى العالمي بسبب ظهوره وهو يقود سيارة لكزس LX .





وفقًا لوسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية، فقد زار كيم مقاطعة هونغهاي الشمالية، والتى تضررت من جراء فيضانات كبيرة ، وأمر بتسليم إمدادات ومواد غذائية لها، في حين أن سبب غرق القرية، هو فتح سد مائي كبير دون إشعار مسبق .





والمثير للجدل بهذه الواقعة شيئان اولها ظهور الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون فى مثل هذه الحوادث، اما الامر الثانى هو قيادته للسيارة لكزس LX 570 ، والتى تعتبر من السلع الكمالية المحظورة بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي.





وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن كيفية وصول مثل هذه السيارة الفاخرة لكزس LX 570 الى زعيم كوريا الشمالية، إلا أنه لم يتم الوصول إلى اجابة منطقية حتى الان .





يذكر ان سيارة لكزس LX570 تحتوى على شبك أمامي مختلف وأغطية مرايا جانبية بنفس لون هيكل السيارة ، وحصلت هذه النسخة من لكزس على لمسات من الكروم ، وحصلت على جنوط قياس 21 إنش.





كما تحتوى على كسوة جلدية باللون الأسود والأبيض، ومقاعد مبردة ومدفأة ، وحصلت المقصورة على نظام مناخي من 4 مناطق ، ونظام صوتي فاخر من Levinson Mark مكون من 19 سماعة، ويتوفر فيها شاحن لاسلكي للهاتف الذكي.





وتستمد لكزس LX570 قوتها من محرك 8 سلندر على شكل حرف V سعة 700,5 سي سي يصدر منه قوة 383 حصان و 546 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 8 سرعات.