AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عدلي القيعي: ملابسات خطيرة في سرقة فيلا محمود الخطيب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:55 م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
Advertisements
محمد رشاد
تحدث المهندس عدلي القيعى مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن إصابة لاعبى المصرى بفيروس كورونا وتأجيل مباراته مع حرس الحدود في الدورى اليوم على خلفية كثرة الإصابات.


وقال القيعى خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "المصرى لعب أمام الزمالك وماكانش فيه مشكلة وكانت العينات سلبية يعنى احتكاك الدورى لم يفعل شيئا والدليل سلبية عينات الزمالك اللى بيلعب مع الاتحاد، وفجأة كل فريق المصرى يطلع عنده كورونا والناس كانت مستغربة من قرار فرج عامر بعمل خصومات على اللاعبين اللى بيصابوا بفيروس كورونا".


وأضاف عدلى القيعي "أن الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من اللاعبين هما سبب الإصابة وهناك ناس أخطر من كورونا نفسها وبتحارب المنظومة، بعد ما شافوا الناس كلها فرحانة بعودة الدورى".


وعن سرقة فيلا الخطيب، قال عدلي القيعي: "فيه ملابسات خطيرة في سرقة فيلا الخطيب، ومن قام بتلك الجريمة أخطر من كورونا".


وقال عدلى القيعى: "إن من يحاول إعادة ملف موضوع إن الأهلى بياخد لاعبى الإسماعيلى هو الذى يبحث عن الفتنة، ووضحنا أكثر من مرة أن الإسماعيلى أخذ 27 لاعبا من الأهلى في مقابل 17 لاعبا للأهلى، والمعادلة هنا محسوبة لكل من ارتدى تيشيرت الأهلى  أو الإسماعيلى، في حين أن الزمالك أخذ 19 لاعبا من الإسماعيلى ومحدش بيقول الزمالك دمر الإسماعيلى زى الأهلى، ولكن من يتحدث في هذا الموضوع بسبب أن لاعبى الإسماعيلى حققوا البطولات تحت منظومة الاهلى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عادل: القيعي تغلب على الجنايني في السباق علي توقيعي.. وأشرف قاسم تشاجر معي.. فيديو

عدلي القيعي: هناك تخوف فى الزمالك من الخطيب.. وفاروق جعفر قال ما عاشه

القيعي: عودة الدوري في مصلحة فرق البطولات الأفريقية والعربية

عدلي القيعي ردا على مصطفى يونس: أبناء الأهلى يساهمون في رفعته

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

عودة 21 مستشفى للعزل.. الصحة تحذر من تناول الوجبات السريعة خوفا من انتشار فيروس كورونا

في دقيقة من موبايلك .. اعرف لجنتك الانتخابية بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020

خناقة حريمي .. مجموعة من السيدات تسحل 4 مراهقات داخل حديقة .. فيديو

أحمد فتحي يقلب تويتر برسالة قوية عن النادي الأهلي

السيسي يوجه بسرعة إنجاز كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية

شاهد .. بكاء مذيعة قناة الزمالك على الهواء حزنا على وفاة مصطفى حفناوى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور

بعد مناشدة وزارة الصحة .. مشروبات طبيعية تساعدك في الإقلاع عن التدخين

بالأبيض الدانتيل .. راندا البحيري تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها