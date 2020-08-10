عدلي القيعي: ملابسات خطيرة في سرقة فيلا محمود الخطيب

تحدث المهندس عدلي القيعى مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن إصابة لاعبى المصرى بفيروس كورونا وتأجيل مباراته مع حرس الحدود في الدورى اليوم على خلفية كثرة الإصابات.









وقال القيعى خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "المصرى لعب أمام الزمالك وماكانش فيه مشكلة وكانت العينات سلبية يعنى احتكاك الدورى لم يفعل شيئا والدليل سلبية عينات الزمالك اللى بيلعب مع الاتحاد، وفجأة كل فريق المصرى يطلع عنده كورونا والناس كانت مستغربة من قرار فرج عامر بعمل خصومات على اللاعبين اللى بيصابوا بفيروس كورونا".









وأضاف عدلى القيعي "أن الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من اللاعبين هما سبب الإصابة وهناك ناس أخطر من كورونا نفسها وبتحارب المنظومة، بعد ما شافوا الناس كلها فرحانة بعودة الدورى".









وعن سرقة فيلا الخطيب، قال عدلي القيعي: "فيه ملابسات خطيرة في سرقة فيلا الخطيب، ومن قام بتلك الجريمة أخطر من كورونا".







