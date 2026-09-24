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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب ماس كهربائي.. إصابة 4 أشخاص في حريق بمنزل بالمطرية بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية
همت الحسينى

أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق وضيق في التنفس، إثر نشوب حريق بالطابق الأول العلوي في منزل مكون من 3 طوابق بشارع بورسعيد بمدينة المطرية في محافظة الدقهلية، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع وفيات.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع حريق داخل منزل بشارع بورسعيد بالمطرية.

انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إسماعيل محمد الرفاعي، 25 عاما، وسما محمد الرفاعي، 23 عاما، وراوية محمود عبد الكريم، 53 عاما، وسنا محمد الرفاعي، 15 عاما، وجميعهم يعانون من اختناق وضيق في التنفس.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

الدقهليه محافظة المطرية ضباط

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