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توك شو

إحنا في نكبة .. وليد توفيق: 300 ألف مشرد بسبب انفجار بيروت

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:56 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
وجه الفنان وليد توفيق الشكر إلى الشعب المصري على  التأييد والدعم الكامل للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت .

وقال وليد توفيق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عشت الحرب اللبنانية والقصف الإسرائيلي ولكن ما حدث في مرفأ بيروت زلزال لم نشهده مسبقا".

وأضاف وليد توفيق:" مدى انفجار مرفأ بيروت وصل إلى قبرص،  ولبنان في نكبة وهناك حوالي 300 ألف مشرد بدون منازل ".

 وأكمل وليد توفيق:"  قد يندس بعض المخربين وسط المتظاهرين من أجل تنفيذ اعمال العنف والشغب".

وتابع:"  لبنان منقسم منذ فترة ،  وهذا امر صعب للغاية لا يسهم في استقرار لبنان"، مضيفا:"  انفجار مرفأ بيروت اصعب حاجة لأنه دمر كل شيء، ويجب تغيير الطقم السياسي باكمله".
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