إحنا في نكبة .. وليد توفيق: 300 ألف مشرد بسبب انفجار بيروت

وجه الفنان وليد توفيق الشكر إلى الشعب المصري على التأييد والدعم الكامل للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت





وقال وليد توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عشت الحرب اللبنانية والقصف الإسرائيلي ولكن ما حدث في مرفأ بيروت زلزال لم نشهده مسبقا".





وأضاف وليد توفيق:" مدى انفجار مرفأ بيروت وصل إلى قبرص، ولبنان في نكبة وهناك حوالي 300 ألف مشرد بدون منازل ".





وأكمل وليد توفيق:" قد يندس بعض المخربين وسط المتظاهرين من أجل تنفيذ اعمال العنف والشغب".



