إنتر يتقدم بهدفي لوكاكو وباريلا على باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي.. فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي إنتر الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني بتقدم إنتر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما في الوقت الحالي، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة الدوري الإيطالي.





نيكو باريلا كان الباديء بالتسجيل لـ إنتر في الدقيقة الخامسة عشرة بتسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي.





وأضاف زميله البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني لفريق إنتر في الدقيقة 21.





وقلص كاي هافرتز الفارق لباير ليفركوزن في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر بهدفين مقابل هدف.





