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أخبار البلد

الالتزام بالحياد والشفافية.. نائب وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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ا ش ا
التقى السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الاثنين السفير أحمد رشيد خطابي، أمين عام مساعد الجامعة العربية ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ، والوفد المرافق.

وقدم نائب الوزير التهنئة للأمين العام المساعد على توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات حول حقوق وواجبات متابعى بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراء جولتها الأولى يومي ١١ و ١٢ أغسطس الجاري وفي حالة الإعادة يومي ٨ و ٩ سبتمبر ٢٠٢٠.

واستعرض نائب وزير الخارجية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية اتصالًا بتنظيم انتخابات المصريين في الخارج، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابات فيما يتعلق بتصويت المصريين فى الخارج باستخدام آلية التصويت البريدى فى ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف دول العالم ارتباطًا بتفشى جائحة كورونا.

وتناول الأمين العام المساعد مختلف الجوانب المتعلقة بمهمة بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات مؤكدًا الالتزام بالحياد والشفافية فى متابعة سير العملية الانتخابية.

وتأتى مشاركة الجامعة العربية فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ استمرارًا لدور الجامعة البناء فى متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية التى جرت فى جمهورية مصر العربية.
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