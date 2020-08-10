AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إياد نصار: الإخوان عرضوا علي تجسيد حسن البنا في مسلسل لكني رفضت.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:49 م
اياد نصار
اياد نصار
Advertisements
هاني حسين
قال الفنان إياد نصار، إن جماعة الإخوان الإرهابية عرضت عليه تجسيد شخصية حسن البنا في مسلسل عام 2011.

وأضاف  إياد نصار في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "رفضت هذا العرض منهم، وكانوا يريدون أن يجسدوا حسن البنا من وجهة نظرهم".

وفي سياق آخر قال إياد نصار إنه يعمل على فيلم «موسى»، مضيفا "اقتربنا من الانتهاء من تصويره".

وأضاف إياد نصار "ما عجبني في المشروع أنه جريء وفيلم موسى يتحدث عن إنسان آلي".

وتابع إياد نصار "شعرت بانني اقوم بتصوير فيلم لابني وكل الأطفال في سن 13 و14 سنة، والمخرج بيتر ميمي صاحب التجربة وهو مخرج يحقق قفزات في السينما والدراما المصرية ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمر مرسي ضيف شرف فيلم موسى

خيال علمي.. الانتهاء من تصوير فيلم موسى بعد 5 أيام

بيتر ميمي: فيلم موسى مختلف في الشكل والمضمون عن مسلسل محمد رمضان

حياتي الفنية اختلفت.. إياد نصار: لم أتردد في قبول شخصية حسن البنا بـ الجماعة

مراتي كرهتني .. إياد نصار: الضابط الإسرائيلي في الممر معتقداته شريرة .. فيديو

ترشيحاتنا

كرش سيلفستر ستالون يخطف الأنظار على الشاطىء.. شاهد

اندلاع حريق بالسوق الحرة في دبي.. فيديو

وزيرة الصحة: علاج مجاني لـ مليون و800 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة

عدلي القيعي: ملابسات خطيرة في سرقة فيلا محمود الخطيب

هل تشعر بالدوخة عند الوقوف ؟.. إليك السر الخطير

تعرف على موعد إغلاق تنسيق الجامعات الخاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة رئيس كوريا الشمالية المثيرة للجدل

طريقة تسوية البط بـ 4 وصفات مختلفة

المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا