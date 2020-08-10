إياد نصار: الإخوان عرضوا علي تجسيد حسن البنا في مسلسل لكني رفضت.. فيديو

قال الفنان إياد نصار ، إن جماعة الإخوان الإرهابية عرضت عليه تجسيد شخصية حسن البنا في مسلسل عام 2011.





وأضاف إياد نصار في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "رفضت هذا العرض منهم، وكانوا يريدون أن يجسدوا حسن البنا من وجهة نظرهم".





وفي سياق آخر قال إياد نصار إنه يعمل على فيلم «موسى»، مضيفا "اقتربنا من الانتهاء من تصويره".





وأضاف إياد نصار "ما عجبني في المشروع أنه جريء وفيلم موسى يتحدث عن إنسان آلي".





وتابع إياد نصار "شعرت بانني اقوم بتصوير فيلم لابني وكل الأطفال في سن 13 و14 سنة، والمخرج بيتر ميمي صاحب التجربة وهو مخرج يحقق قفزات في السينما والدراما المصرية ".



