مش بس الأكل.. أسرع طريق لقلب الرجل وفقا لبرجه.. فيديو

يعتقد الكثير من الأشخاص أن أسرع الطريق لـ قلب الرجل معدته فقط فهى من أشهر الجمل المعروفة والمتداولة بين العديد، ولكن لم تكن هذه الطريقة الوحيدة لكل الرجال ، فكل رجل يتمتع بشخصية و صفات مختلفة عن غيره. صفات





وفي هذا السياق كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن أسرع طريق لقلب الرجل طبقًا لـ البرج التابع له في عالم الفلك.





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برج الحمل

يعتبر الانبهار بشخصيته و مظهره من أكثر الأشياء التى يحب أن يشعر بها من قبل الفتاة التى تحبه .

برج الثور

اسرع طريق للوصول إلى رجل برج الثور هو معدته، فهو يعشق الأكل .





برج الجوزاء

يحب رجل هذا البرج المرأة المثقفة التى تخوض معه الحوارات و الجدال، فيؤثر فى مولود هذا البرج الفتاة التى تعرف أن تتحدث جيدا وصاحبة العلاقات الاجتماعية.





برج السرطان

أقصر طريق للوصول لرجل برج السرطان هو ان تكوني مدبرة فى الفلوس .





برج الأسد

الدلع يعتبر من نقاط ضعف رجل هذا البرج.





برج العذراء

يعشق الفتاة ذات الشخصية القوية التى تستطيع أن تدافع عن نفسها تحت أي ظرف من الظروف.





برج الميزان

يعشق الأنوثة و الفتاة التى تتسم بالأناقة و الرقي فى مظهرها او شخصيتها.





برج العقرب

أسرع طريق لرجل العقرب الصراحة و احذري الكذب مع مولود هذا البرج.





برج القوس

يعشق الهدايا و يحب الفتاة التى تقدره ماديا فيحب مواليد هذا البرج الامتيازات.





برج الجدي

يتسم رجل الجدي بأنه طموح وعملي؛ لذلك يعشق الفتاة الطموحة والتى تتحمل المسؤولية.





برج الدلو

اقصر طريق لرجل الدلو هو المنطق والإقناع و بالدليل كل هذه الأشياء تؤثر فيه، ولايحب الفتاه التى تتحدث بالمشاعر.





برج الحوت

رجل الحوت شاعري و عاطفي واسرع طريق لقلبه الحنيه.