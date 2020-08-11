لحظة القبض على شخص مسلح بالقرب من البيت الأبيض

ألقت الخدمة السرية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص مسلح حاول الاقتراب من البيت الأبيض، أثناء عقد الرئيس دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا.





وأخرج أفراد الاستخبارات السرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب من مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ، بسبب إطلاق نار خارج البيت الأبيض، قبل أن يعود مرة أخرى إلى المؤتمر.





وقال ترامب فور عودته إن الاستخبارات السرية أخرجته من المؤتمر الصحفي عقب إطلاق النيران من قبل شخص خارج البيت الأبيض.





وعاد ترامب، إلى المؤتمر الصحفي مرة أخرى، وقال : "سماع طلقات نار خارج البيت الأبيض هي التي دعت إلى المغادرة المفاجئة للمؤتمر الصحفي".